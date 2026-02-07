GAZETE VATAN ANA SAYFA
Anamur'da korkutan yangın! Ev alev alev yandı

07.02.2026 - 23:52Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MERSİN (İHA)

Mersin'in Anamur ilçesinde bir binanın son katında alev alev yanan daire, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangın, Yalıevleri Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki 1609 Sokak'taki 3 katlı binada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, apartmanın son katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangında dumandan etkilenen 2 kişiye ise sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Müdahale edilenlerden 1'i hastaneye sevk edildi.

Yangınla ilgili incelemeler sürüyor.

