GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAnamur'da işçi servisi, uçurumdan yuvarlandı; 3 ölü, 11 yaralı
HaberlerGündem Haberleri Anamur'da işçi servisi, uçurumdan yuvarlandı; 3 ölü, 11 yaralı

Anamur'da işçi servisi, uçurumdan yuvarlandı; 3 ölü, 11 yaralı

12.03.2026 - 18:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ANAMUR (Mersin), (DHA)

Anamur'da işçi servisi, uçurumdan yuvarlandı; 3 ölü, 11 yaralı

Mersin'in Anamur ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü uçuruma yuvarlandı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Kaza, ilçenin Kaş Yaylası'nda meydana geldi. Orman işçilerini taşıyan Mustafa Ünal yönetimindeki 70 ACV 113 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Ünal ile 2 işçinin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 11 işçi de ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Güncel Haberler

Türkiye yaşlanıyor! En yaşlı nüfus bu ilde
#Gündem

Türkiye yaşlanıyor! En yaşlı nüfus bu ilde

Ramazan ayında zam yapmadı! Buradaki pide 10 TL'den satılıyor
#Gündem

Ramazan ayında zam yapmadı! Buradaki pide 10 TL'den satılıyor

Akaryakıt istasyonundaki kavgada 1’i polis, 3 kişi yaralandı
#Gündem

Akaryakıt istasyonundaki kavgada 1’i polis, 3 kişi yaralandı