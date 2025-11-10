Amerika'da tarlada gördü, Tire'de üretmeye başladı! 12 yıl hasat yapacak: 3 ülkeye satıyor

Haberin Devamı

İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Sümeyye Kınalı, ürünlerini yurt dışına ihraç etmek için gün sayıyor.

Ankara'da doğan ve aynı yerde okuyan Kınalı, ABD'ye taşındı. Kısa bir süre orada kaldı. Sonrasında burada tanıştığı Kuşkonmaz bitkisini Türkiye'ye dönünde üretmeye karar verdi.

Amerika'da tarlada gördü. En ideal toprağın İzmir Tire'de olduğunu düşünen Kınalı, ortağı Ömer Arinç ile Eskioba Mahallesi'ndeki 80 dönümlük arazide üretime başladı.

İlçede ilk kez üretildi. Kuraklığa dayanıklı olmasıyla bilinen kuşkonmaz hasadı İzmir İl Tarım Orman Müdürü Mustafa Şahin'in katılımıyla yapıldı.

Kuşkonmaz bitkisinin yurt dışında hem üretilip hem de çok miktarda tüketildiğini söyleyen Sümeyye Kınalı şu sözlerle durumu açıkladı:

"Kuşkonmaz, üretimi çok kolay olmakla birlikte aynı zamanda özel ihtiyaçları olan bir sebze. İlk 3 yıl hasat almıyoruz kuşkonmazdan. Bakıyoruz, besliyoruz, suluyoruz. 3 yıldan sonra 12 yıl hasat dönemi oluyor. Çok verimli ve çok yıllık bir sebze. Üretimi sırasında bizi zorlamıyor. En önemli kısmı da diğer sebzelere oranla daha az su istiyor. Dış piyasası daha geniş olan bir sebze. Ülkemizde üretimi de az tüketimi de. Bizim asıl hedefimiz ülkemizde tüketimi de üretimi de artırmak. Yurt dışı piyasasına ağırlık veriyoruz. Almanya, Hollanda, İtalya, İngiltere bunlar hedef ülkelerimiz. Güzel dönüşler alıyoruz. Ürünümüzün kaliteli olması nedeniyle bizimle çalışmak istiyorlar. Kuşkonmazın tüketim alanı çok geniş."

Ömer Arinç ise hedeflerinin 80 dekarlık alanı 300'e çıkarmak olduğunu belirterek, "Normal şartlarda biz bu yıl ürün hasadı düşünmüyorduk. Ama toprak ve iklim şartları çok iyi olduğu için sürpriz yaptı sebze. Yaklaşık 5 ton kadar ürün almayı düşünüyoruz. Birkaç haftaya da hasadı durduracağız. Önümüzdeki yıl dekardan 1 ton ürün alma hedefimiz var. Kuşkonmaz bitkisi az su tüketen bir bitki. Tam verime geçtikten sonra Almanya'da ihracata başlayacağız." dedi.

İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ile Tire Tarım ve Orman Müdürü Eda Özden her zaman kadın ve genç üreticilerin yanında olduklarını belirterek, az su isteyen ürünlerin yetiştirilmesinin önemine değindi.