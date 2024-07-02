Amazon Prime Day ne zaman 2024? Amazon Prime Day indirim günleri

Dünyanın en popüler e-ticaret platformlarından Amazon, tüketicilerin heyecanla bekledikleri açıklamayı yaptı. "Prime Day" etkinliklerinin başlayacağı tarihi duyurdu.

Amazon tarafından yapılan açıklamaya göre Prime Day etkinlikleri, bu yıl 16-22 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu etkinlikler kapsamında Amazon'da satılan ürünler, büyük oranlarda indirimlere girecek.

Amazon tarafından yapılan açıklamaya göre 16-22 Temmuz tarihlerinde, 35'ten fazla kategoride indirimler yapılacak. Ayrıca, belirli dönemlerde her beş dakikada bir değişen flaş indirimler de olacak.