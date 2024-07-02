Amazon Prime Day ne zaman 2024? Amazon Prime Day indirim günleri
Amazon, Prime Day etkinliklerinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Etkinlik kapsamında 35'ten fazla kategoride indirim yapılacak. Peki, Amazon Prime Day ne zaman 2024?
02.07.2024 - 17:53 |
Dünyanın en popüler e-ticaret platformlarından Amazon, tüketicilerin heyecanla bekledikleri açıklamayı yaptı. "Prime Day" etkinliklerinin başlayacağı tarihi duyurdu.
Amazon tarafından yapılan açıklamaya göre Prime Day etkinlikleri, bu yıl 16-22 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu etkinlikler kapsamında Amazon'da satılan ürünler, büyük oranlarda indirimlere girecek.
Amazon tarafından yapılan açıklamaya göre 16-22 Temmuz tarihlerinde, 35'ten fazla kategoride indirimler yapılacak. Ayrıca, belirli dönemlerde her beş dakikada bir değişen flaş indirimler de olacak.