GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Amasya'da yolda geri geri giden tır şoke etti! Gerçeği görenler gülme krizine girdi

Amasya'da yolda geri geri giden tır şoke etti! Gerçeği görenler gülme krizine girdi

Amasya'da yolda geri gider gibi görünen tır vatandaşları şaşırttı. O tırın başka bir tırın üstünde olduğu ise yakınlaşıp sollama yapılınca anlaşıldı.

05.11.2024 - 13:06 | | İHA
ABONE OL

Amasya-Samsun karayolunda bir tırın gören vatandaşlar ters yönde üstlerine doğru geldiğini düşündü. O anları panikle cep telefonu kamerasıyla kaydetmeye başlayan daha sonra tırın geri geri ilerlediğini gözlemledi. Gerçek ise sollama yapılınca fark edildi. Geri gider gibi görünen tırın kupası başka bir tır kupası ile birlikte çekicinin üstüne yüklenmiş halde ilerlemekteydi.

“Tırlar dorseye göre yüklenmiş. Tehlike görünmüyor”

Görüntüleri izleyen Amasya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mürsel Çapkın, yollarda vatandaşların bazen bu şekilde yanıldıkları durumlarla karşılaşabileceklerini belirti. Çapkın, “Tır ters yüklendiği için geri gidiyor gibi görünüyor. Sollandığı zaman dorsenin üzerinde olduğu anlaşılıyor. Tırlar dorseye göre yüklenmiş. Şerit ihlali yada tehlike görünmüyor. Taşınan aracın istikameti ters olduğu için vatandaşlar şaşırıyor. Çok nadir görüldüğü için tuhaflarına gidebilir. Bunlar gayet normal” diye konuştu.

GÜNCEL HABERLER

Milliyet Executive ile İhracatın Yeni Yıldızları

Milliyet Executive ile İhracatın Yeni Yıldızları

İzmit'te TÜPRAŞ'ta patlama! Başkan Büyükakın: Tatbikattan kaynaklandı, yaralı yok

İzmit'te TÜPRAŞ'ta patlama! Başkan Büyükakın: Tatbikattan kaynaklandı, yaralı yok

Bakan Şimşek kira sözleşmelerinde yeni dönemi duyurdu: Hızlı, kolay ve güvenli

Bakan Şimşek kira sözleşmelerinde yeni dönemi duyurdu: Hızlı, kolay ve güvenli