Amasya’da tünelde bir anda duran otomobile motosiklet çarptı: Kaza anı kamerada

16.12.2025 - 22:36Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AMASYA (İHA)

Amasya’da tünelde seyir halindeyken bir anda duran otomobile motosiklet çarptı. O anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Ferhat Tünelinde yaşanan kazada yolda bir anda duran otomobilin sürücüsü ikaz lambalarını yaktı. Ancak arkasından gelen motosikletin sürücüsü otomobile çarptı. Motosikletlinin yaralanmadan atlattığı kaza saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

