Altınordu’da çatı katında çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Yangın, saat 18.30 sıralarında Altınordu ilçesi Yeni Mahalle’de bulunan 4 katlı apartmanın çatı katında çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangın sırasında evde bulunan G.T. (18), E.K. (20), C.K. (27), C.B. (16) ve G.G.’yi (17) merdivenli araçla ulaşarak kurtardı. Dumandan etkilenen 5 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. G.T., E.K., C.K., C.B. ve G.G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan yangın, diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine ilişkin inceleme başlatıldı.