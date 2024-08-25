GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Altın kaplamalı zeytin! 'Taleplere yetişemiyoruz'

Altın kaplamalı zeytin! 'Taleplere yetişemiyoruz'

İstanbul'da zeytin ticareti ile uğraşan iş adamı Levent Usluer, Gemlik ve İznik zeytinini altın tozu ile kaplayıp Ortadoğu'nun zenginlerine satıyor.

25.08.2024 - 11:04 | | İHA
Altın kaplamalı zeytin! 'Taleplere yetişemiyoruz'

İstanbul'da yaşayan ve 30 yılı aşkın zeytin ticareti ile uğraşan Levent Usluer, yenilebilir altın kaplamalı zeytinin Türk Patent ve Marka Kurumundan patentini alarak tescil ettirdi.

Dünya'nın en sağlıklı gıdası zeytine önem vermek amacıyla zeytinleri yenilebilir altın tozu ile kaplayan Usluer, taleplere yetişmekte zorluk çekiyor. Özellikle Ortadoğu ülkeleri ve Arap şeyhlerinin ilgi odağı haline gelen altın kaplamalı zeytinin 24 adeti 300 dolardan satılıyor.

Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat faizleri artacak, tarih verildi, bekleyen kazanacak
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRBankada parası olanlar dikkat! Mevduat faizleri artacak, tarih verildi, bekleyen kazanacak Haberi Görüntüle

"Taleplere yetişemiyoruz"

Altın kaplamalı zeytin üreticisi Levent Usluer, “Uzun yıllardır Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytin sektöründe faaliyet gösteren bir firmayız, uzun süren arge çalışmaları sonrasında yenilebilir altın kaplama zeytin ürettik. Zeytin kendi başına çok değerli bir ürün, biz zeytine daha da değer katmayı düşündük. Gerekli belgelerimizi aldık ve patent işlemlerini tamamladık. Ürünümüze şu anda yurtdışından çok yoğun talepler alıyoruz. Özellikle arap ülkelerinden çok yoğun talepler geliyor ve taleplere yetişemiyoruz. Bir kutusunu 500 dolardan satışa sunuyoruz” dedi.

Haberin Devamı

 

GÜNCEL HABERLER

Samsun’da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Samsun’da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi

Kira geliri olan ev sahiplerini ilgilendiriyor! Bakanlık takibe aldı, cezası var

Kira geliri olan ev sahiplerini ilgilendiriyor! Bakanlık takibe aldı, cezası var