Adana'da iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması ile ilgili davada hakkında yakalama kararı çıkartılan Alparslan Kuytul, tutuklandı. Peki, Alpaslan Kuytul kimdir? Alpaslan Kuytul olayı nedir? Alpaslan Kuytul neden tutuklandı? İşte Alpaslan Kuytul olayı detayları…

ALPASLAN KUYTUL OLAYI NEDİR?

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfının eski yöneticisi Alparslan Kuytul, iş adamı Koray Sarısaçlı'nın kaçırıldığı iddiasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinde, vakfın bir dönem yöneticiliğini de yapan Sarısaçlı, kaçırıldığını, 13 gün rehin tutulduğunu, 7 milyon dolarlık senedin zorla imzalatıldığını ileri sürmüştü.

Yürütülen soruşturma kapsamında Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Kuytul, sabah saatlerinde Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, gasp, adam yaralamaya azmettirme, işkence” suçlarından gözaltına alındı.

ALPASLAN KUYTUL NEDEN TUTUKLANDI?

Adana'da kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın bir dönem yöneticiliğini de yapan iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması ile ilgili davada İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, gasp, adam yaralamaya azmettirme, işkence' suçlamasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Alparslan Kuytul tutuklandı.

ALPASLAN KUYTUL KİMDİR?

1965 yılında dünyaya gelen Alparslan Kuytul, Adana'da doğdu.

Lisans eğitimini Çukurova Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde yapmıştır.

Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucusu olan Kuytul, Mısır Kahire'de El-Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi İslam Hukuku Bölümü'nde de eğitim görmüştür.