Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın ne demek, kimin sözü, neden söylenmiştir? Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın hikayesi

Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın ne demek, kimin sözü, neden söylenmiştir? Türk milletinin kahramanlık destanının ve milli mücadelesinin en önemli sembollerinden biri olan İstiklal Marşı'nın kabul edilişi 103. Yılında. Mehmet Akif Ersoy'un muhteşem dizeleriyle şekillenen bu ulusal marş, Türk milletinin vatan sevgisi ve bağımsızlık tutkusunun en veciz ifadesidir. 12 Mart 1921'de kabul edilen İstiklal Marşı, Türk milletinin milli kimliğinin ve birliğinin teminatı olarak her daim gururla söylenmeye devam ediyor.

Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın ne demek, kimin sözü?

“Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın!” sözleri Mehmet Akif Ersoy’a aittir. Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın" ifadesi, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi sırasında yaşadığı acıları ve zorlukları ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazarken yaşadığı duygu yoğunluğu ve milletin mücadelesi, bu ifadenin arkasındaki duygusal ve milli anlamı oluşturur.

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Bu ifade aslında, Türk milletinin tarihindeki zorlu dönemleri hatırlatarak, benzer acıları tekrar yaşamamak için dua ve temenni niteliğindedir. Yani, "Allah bir daha böyle zor günler yaşatmasın" anlamına gelir. Bu ifade, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük tutkusunu, geçmişte yaşadığı mücadeleleri ve elde ettiği zaferleri hatırlatmak için kullanılır.

Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın hikâyesi

Mehmet Akif Ersoy zor şartlar altında İstiklal Marşı'nı yazmıştır ve İstiklal Marşı ile ilgili düşüncelerini şöyle ifade etmiştir: “O şiir bir daha yazılmaz… Onu kimse yazamaz… Onu ben de yazamam… Onu yazmak için o günleri yaşamak lazım. O şiir artık benim değildir. O, milletin malıdır. Benim millete en kıymetli hediyem budur. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.”

İstiklal Marşı sözleri

Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak,

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

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Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!

Kahraman ırkıma bir gül; ne bu şiddet, bu celal?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...

Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım,

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım.

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım,

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,

“Medeniyet” dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın,

Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.

Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk'ın,

Kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı,

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı,

Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?

Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda.

Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

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Ruhumun senden İlahî, şudur ancak emeli:

Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.

Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli,

Ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder, varsa taşım,

Her cerihamdan, İlahî, boşanıp kanlı yaşım,

Fışkırır ruhumücerret gibi yerden naaşım,

O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal.

Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;

Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl.

İstiklal Marşı ne zaman kabul edildi?

12 Mart 1921'de Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklâl Marşı olarak kabul edilmiştir. Bestesi Osman Zeki Üngör'e aittir. İstiklâl Marşı Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin millî marşıdır.