Alkollü mekanlara götürdüğü 3 yaşındaki kızına içki içirdiği iddia edilen anne gözaltında
Mersin'de 3 yaşındaki kızını alkollü mekanlara götürüp, içki içirdiği iddia edilen Ç.M.Ö. adlı kadın, gözaltına alındı.
19.02.2024 - 17:12 | | MERSİN (DHA)
Kentte Ç.M.Ö. isimli kadının küçük kızını alkollü mekanlara götürüp, içki içirdiği iddiasına yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma konu olan görüntülerin sosyal medyadab paylaşılması üzerine harekete geçen polis, Ç.M.Ö.'yü gözaltına aldı. Mağdur M.A.'nın ise koruma altına alındığı bildirildi.