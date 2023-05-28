Ali Babacan, oyunu kullandı

Ali Babacan, eşi Ülkü Zeynep Babacan ile Çankaya Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda 4572 numaralı sandıkta oy kullandı. Babacan, Türkiye'de seçimlere katılım oranının Avrupa ve dünya ortalamalarının üzerine olduğunu belirterek, "Bu seçimde vatandaşlara çağrım; mutlaka sandığa gitmeleri, mutlaka ülkemizin yarınlarını şekillendirecek o çok kıymetli tercihlerini sandık başında yapmaları. 14 Mayıs, gerçekten huzur ve sükunet içinde geçen bir seçimdi. Umarız, 28 Mayıs seçimleri de sükunet içinde geçer. Seçim sürecinin şeffaf, adil ve hakkaniyetli olmasının demokrasimiz için son derece büyük önemi var. Bütün vatandaşlarımızın kalbinin, gönlünün rahat edeceği, güveneceği bir sonucu hep beraber görürüz umarım. Sandık sonuç tutanakları tamamlanıp, o tutanaklar imzaya bağlanıp, zarfla sağlam bir şekilde çuvallara konuluncaya kadar da bütün sandık görevlilerimizin işlerinin başında olmasını özellikle rica ediyorum. Bazen akşam saatlerinde çabuk ayrılma oluyor. Bunun böyle olmaması, sonuna kadar işin başında olmaları son derece önemli olacak" diye konuştu.

Sandık sonuç tutanağını 'seçimin tapusu' olduğunu belirten Babacan, "Her sandıkla tutanak imzalandığı zaman yaklaşık 200 bin sandıkta 200 bin tapu olmuş oluyor. İtirazlar da olsa nihayetinde dönüp dolaşıyor ve o tapuya bakılıyor. Bu da son derece önemli olacak. Ümit ediyorum bu seçimler ülkemiz için demokrasinin daha da ilerlemesine vesile olur. Demokrasi çok kıymetli bir değer" dedi.

'GENEL MERKEZİMİZDE TAKİP EDECEĞİM'

Babacan, seçim sonuçlarını nerede takip edeceği sorusuna "Genel başkanlar olarak sandık başında olmamızın çok doğru olmadığı ile ilgili tecrübelerimiz var. Bilinen insanlar olduğumuz için sandık başında olmamız ‘oy tercihlerini etkilemek’ gibi anlaşılıyor. Dolayısıyla biz Ankara'da bulunan 25 ilçe teşkilatımızı okul binalarında görevlendirdik. CHP'nin 'sandık güvenlik sistemi' var, ona arkadaşlarımızı yazdırdık. Ortak havuza yaklaşık 48 bin isim verdik. 1166 da avukat ismi verdik. Bütün sandıklarda 6 partinin ortak güvenlik sistemi çalışacak. Ben de akşam saat 17.00-18.00'den itibaren genel merkezimizde olacağım. Seçim sonuçlarını arkadaşlarımızla beraber takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.