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Alevilere sosyal medya hesabından hakaret etmişti! İfadesi ortaya çıktı: Alkollüydüm

Kocaeli’de, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın sırasında Alevilere yönelik küfürler edince ‘Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek’ suçundan gözaltına alınıp tutuklanan Yakup Tilki, savcılıktaki ifadesinde olay sırasında alkollü olduğunu öne sürdü.

10.02.2022 - 13:20 | | Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)
Alevilere sosyal medya hesabından hakaret etmişti! İfadesi ortaya çıktı: Alkollüydüm

Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Yakup Tilki, Alevilere küfürler etti. Paylaşılan görüntüler, büyük tepki çekti.

Yapılan şikayetler üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan Yakup Tilki’yi gözaltına aldı.

 Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı, Yakup Tilki hakkında, ‘Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek’ suçundan soruşturma başlattı. Dün adliyeye sevk edilen Yakup Tilki, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yakup Tilki savcılıktaki ifadesinde, sosyal medyada sohbet ettiğini belirterek, “Alkollüydüm. Sosyal medyada herkese açık bir sohbet yapıyorduk. Grupta konuşan birileri savunduğum iktidar partisine, İslam’a küfür ve hakaret ettiler. Ben hakaret edenlere tepki gösterdim. Kullandığım cümleleri onlara söyledim. Herkese söylemedim. Bütün Alevileri kastetmedim. Sosyal medyada yayın sırasında alkollüydüm." dedi. 

ALEVİ KÜLTÜR DERNEKLERİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Kocaeli Adliyesi’nin önünde toplanan Alevi kültür dernekleri üyeleri, tutuklanan Yakup Tilki’nin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Yakup Tilki’nin bir insanlık suçu işlediğini ve bu nedenle en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini ifade eden Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı İsmet Kurt, “Gün geçmiyor ki Alevilerle ilgili birbirinden çirkin kelamlar söylenmesin. Dün de buna bir yenisi eklendi. Duyarlı, demokrat, laik, çağdaş, bütün halkları kardeş bilen bütün topluluklar bugün bir tepki için burada. Yapılan bir haksızlık için burada. Aleviler, sözünü söylerken ağzındaki teraziyi kullanıp incinse de incitmeyen bir topluluk. Aleviler kendi özüyle kendi sözüyle barışık olan bir topluluk. Bu söylenen kelamlar ne insani ve vicdani ne de ahlakidir. Bizler yine sağduyulu olacağız ama hakkımızı adalette arayacağız. Bu sürecin takipçisi olacağız” dedi.



‘EN AĞIR YAPTIRIMLARLA CEZALANDIRILSIN’  

Yaşanan olayı nefretle kınadıklarını dile getiren Alevi Kültür Dernekleri Kocaeli Şube Başkanı Birol Sağlam ise, “Körfez ilçesinde yaşayan dilimiz insan demeye varmıyor ama bir vatandaş sosyal medya mecrasında durmaksızın en ağır küfürlerde bulunmuştur. Bu vatandaşı, bu düşüncede olanları, gerekse bunlara göz yuman ve çanak tutanları da kınıyoruz. Bir topluluğa karşı işlenmiş bu ve benzeri suçların yasayla açıktan ‘nefret suçları’ olarak tanımlanmasını ve bu tür suçları işleyenlerin ise ağır yaptırımlarla cezalandırılmasını talep ediyoruz” diye konuştu. 

Yapılan açıklamaların ardından Kocaeli Adliyesi'ne giren temsilciler, Yakup Tilki hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

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