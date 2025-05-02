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ALES sonuçları açıklandı! Tıkla öğren

02.05.2025 - 10:35Güncellenme Tarihi:
ALES sonuçları açıklandı! Tıkla öğren

ALES sonuçları için beklenen açıklama geldi. ALES/1 sınavına giren adaylar sonuçların açıklanmasını bekliyordu. ÖSYM ALES/1 sonuçlarını erişime açtı. Adaylar T.C. kimlik numaraları ile sınav sonuçlarını sorgulayabiliyor.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, 13 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025-ALES/1'in değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtilerek, "Adaylar, sınav sonuçlarına 2 Mayıs 2025 tarihinden itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir" denildi.

ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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