ALES bugün yapılıyor! Binlerce aday bekliyordu

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, 171 bin 640 adayın katılımıyla bugün saat 10.15'te gerçekleştirilecek. 81 ildeki 92 sınav merkezinde gerçekleştirilecek sınavda, 486 bina ve 6 bin 760 salon kullanılacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınavla ilgili açıklamada bulunan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, “Yılda üç defa gerçekleştirdiğimiz Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın üçüncüsünü pazar günü 81 ilde uygulayacağız. Adayların alacakları puanlar, lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların belirlenmesinde ve teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında kullanılacak” ifadelerini kullandı.