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Aldatma şüphesiyle takip etti! Eşi ile eski çalışanı buluşunca dehşet saçtı

Denizli’de şüphelenerek eşini takip eden adam, eski çalışanı ile eşinin buluştuğunu görünce cinnet getirdi. Öfkeli koca eşini ve eski çalışanını silahla vurarak ağır yaraladı.

24.03.2024 - 17:09 |
Aldatma şüphesiyle takip etti! Eşi ile eski çalışanı buluşunca dehşet saçtı

Olay, Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesinde meydana geldi. Edinile bilgilere göre eşinin kendisini aldattığını düşünen otel işletmecisi M.G. (50), eşi Ümmü G.’yi (48), takip etti. Takip ettiği eşinin eski çalışanı Mehmet Y. (28), ile bir parkta buluştuğunu gören öfkeli koca cinnet getirdi. Eşi ile eski çalışanının yanına giderek tartışan M.G, yanındaki tabanca ile ikiliye ateş açtı. M.G, olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri vücutlarının farklı bölgelerinden vurularak ağır yaralanan Ümmü G’yi ve Mehmet Y’yi ambulansla hastaneye sevk etti.

Olayda başından ve boynundan yaralanan Mehmet Y’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, Ümmü G’nin ise karın boşluğundan yaralanarak tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Öfkeli eş ise olaydan kısa süre sonra polis merkezine giderek teslim olduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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