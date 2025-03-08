Alarko Holding, Dünya Kadınlar Günü'nde kadın girişimcilerle buluştu

Holdingden yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında, Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Alarko Holding Merkez Ofisi'nde düzenlenen 'Kadın Girişimciliği: Hayalden Başarıya' isimli ilham buluşmasında kadın girişimcilerle bir araya geldi.

Alarko Holding'in Habitat Derneği ile yürüttüğü Girişim Öncüleri Programı kapsamında 2023-2024 döneminde hibe desteği almaya hak kazanan kadın girişimcilerin katıldığı etkinlikte, girişimcilik ekosisteminde kadın olmanın getirdiği deneyimler paylaşıldı. Alaton, bu alandaki tecrübelerini aktarırken, kadın girişimciler de işlerini büyütme ve yeni işbirlikleri kurma fırsatı buldu.

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen Girişim Öncüleri Programı kapsamında, bugüne kadar 1700 kadın girişimciye finansal okuryazarlık, dijital pazarlama, markalaşma ve tasarım odaklı düşünme gibi konularda toplam 220 saat eğitim verildi. Ayrıca, girişimcilerin işlerini geliştirmesi için mentörlük ve hibe desteği sağlandı.

İstanbul, Hatay, Diyarbakır, Denizli, Ankara ve Rize'de faaliyet gösteren girişimciler, sağlık, coğrafi işaretli ürün üretimi, teknoloji, imalat, turizm ve sürdürülebilir mobilya üretimi gibi alanlarda başarılar elde ederek 2024'te hibe desteği almaya hak kazandı.

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Kadın girişimciliğini destekleme vizyonuyla hayata geçirilen ve yüksek bir sosyal etki skoru elde eden Girişim Öncüleri Programı'nın bu yıl itibarıyla finansal yönetim, e-ihracat, marka kimliği oluşturma, yapay zeka destekli dijital pazarlama gibi yeni eğitimlerle ve deneyim paylaşım platformlarıyla daha geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor.

'HER BAŞARI AYNI ZAMANDA BÜYÜK BİR SORUMLULUK'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alaton, başarının ve liyakatin cinsiyeti olmadığı gerçeğine sımsıkı bağlı kaldıklarını belirtti.

Alaton, kadınların iş hayatında etkin varlık sergilemesinin, toplumsal refahın ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın itici güçlerinden biri olduğuna inandığını aktararak, şunları kaydetti:

'Mevcut tabloda halen kadınların iş dünyasında pek çok zorluk ve engelle karşılaştığını görsek de bu engellerin aklımızdan, azmimizden ve kolektif gücümüzden daha büyük olmadığı biliyoruz. Başarılı olmuş bir kadın sadece kendisine bir kariyer inşa etmekle kalmıyor, ekonomik gücüyle ailesini ve çocuklarını da güçlendiriyor. Ancak her başarı aynı zamanda büyük bir sorumluluk. O nedenle kariyerinde yükselen tüm kadınların diğer kadınlara destek olması ve ilham vermesi gerektiğine inanıyorum. Eğer fırsat eşitliğinin sağlandığı bir dünya istiyorsak birbirimizi daha çok desteklemeli, işbirliği ağımızı genişletmeliyiz.'