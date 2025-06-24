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GündemAlanya'daki tesise mühür dayanmıyor: 112. kez mühürlendi!
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Alanya'daki tesise mühür dayanmıyor: 112. kez mühürlendi!

24.06.2025 - 16:18Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Alanya'daki tesise mühür dayanmıyor: 112. kez mühürlendi!

Alanya'nın Payallar Mahallesi'nde yıllardır ruhsatsız olarak faaliyet gösteren bir turizm tesisi, Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından 112'inci kez mühürlendi.

Alanya'da daha önce defalarca mühürlenmesine rağmen yasalara aykırı şekilde işletilmeye devam ettiği tespit edilen tesise yönelik denetimlerini sürdüren Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, mühür fekki (mühür bozma) nedeniyle bir kez daha işlem yaptı. Yasal süreci hiçe sayan işletmeye yönelik gerekli tutanaklar tutulurken, mühürleme işlemi ekipler tarafından yeniden uygulandı. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, halk sağlığını ve kamu düzenini hiçe sayan ruhsatsız işletmelere karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Alanyadaki tesise mühür dayanmıyor: 112. kez mühürlendi

Kanunsuzluğa müsamaha yok

Yasaları hiçe sayarak faaliyet gösteren hiçbir işletmeye göz yumulmayacağını belirten Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Defalarca mühürlenmesine rağmen yasa dışı şekilde çalışmaya devam etmesi kabul edilemez. Bu tür ısrarlı ve kasıtlı ihlallere karşı tüm yasal imkanlarımızı kullanıyoruz. Alanya’da kuralsızlığa ve hem halkımızın hem de misafirlerimizin huzurunu bozmaya yönelik uygulamalara asla müsamaha göstermeyeceğiz. Zabıta ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor" dedi.

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