Alanya'da tekneler alev alev yandı, Sahil Güvenlik harekete geçti

Olay saat 06.30 sularında Alanya Balıkçı Barınağı'nda meydana geldi. Bir gezi teknesinde henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangın, kısa sürede yanındaki tekneye sıçradı. 2 teknenin alevlere teslim olduğu yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri ile Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri müdahale etti. Bazı tekne sahipleri, yangının sıçramaması için kendi teknelerini güvenli bölgeye çekti. Yangında teknelerden biri tamamen küle dönerken, diğeri ise kullanılamaz hale geldi. Teknelerde soğutma çalışması sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

1 KİŞİ YARALANDI

Antalya Valiliği'nden Alanya'daki tekne yangınına ilişkin açıklama yapıldı. Yangında yaralanan 1 kişinin hastanede tedaviye alındığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

"21 Mart 2024 tarihinde sabah saatlerinde Alanya Limanı içerisinde bulunan BABA-A ve ADMİRAL BLACK isimli gezi teknelerinde çıkan yangına karadan itfaiye ekipleri ile denizden Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı bağlısı 3 yüzer unsur tarafından çevre emniyeti alınarak müdahale edilmiştir. Olay esnasında BABA-A isimli teknede bulunan 1 vatandaş yaralanmış ve Özel Alanya Yaşam Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştır. Teknelerde çıkan yangına ilişkin Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmıştır."

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