e-Devlet sisteminde KYK yurt başvurusu yapmaya çalıştığınızda karşınıza çıkan "Aktif başvuru dönemi bulunmamaktadır. Kod: 99" uyarısı, genellikle endişelenecek bir durum olmayan ve sıkça karşılaşılan teknik bir mesajdır. Bu hata, başvuru sisteminin şu anda öğrenci kabul etmeye kapalı olduğunun bir göstergesidir ve bunun birkaç temel nedeni olabilir.

Aktif başvuru dönemi bulunmamaktadır ne demek?

Bu hata mesajı, KYK yurt başvurularının henüz başlamadığını veya daha önce açılmış olan başvuru döneminin sona erdiğini ifade eder. "Kod: 99" ise sistem kaynaklı genel bir kapalı olma durumunu belirten bir referans numarasıdır. Başvuru tarihleri KYK tarafından önceden ilan edilir ve sistem sadece bu belirlenen tarih aralığında açık kalır. Eğer siz bu tarihlerden önce veya sonra giriş yapmaya çalışırsanız, sistem sizi "aktif dönem yok" diyerek karşılar. Bu, kişisel bir probleminiz olduğu anlamına gelmez, yalnızca sistemin o an için kapalı olduğunu gösterir.

Bir diğer yaygın neden ise, başvuruların başlama tarihine çok yakın bir zamanda sistemde yaşanabilen teknik güncellemeler veya yoğunluktur. Bazen başvuru dönemi resmen açılmış olsa bile, e-Devlet alt yapısındaki bir senkronizasyon gecikmesi veya anlık bir yoğunluk bu hatayı verebilir. Bu tarz teknik aksaklıklar genellikle kısa süre içerisinde kendiliğinden çözülür.

Sonuç olarak bu mesajı gördüğünüzde ilk yapmanız gereken ey, KYK'nın resmi internet sitesinden veya sosyal medya hesaplarından başvuru takvimini kontrol etmek. Eğer başvuru dönemi içinde olduğunuzdan eminseniz, bir süre bekleyip tekrar deneyebilir veya sorun devam ederse üniversitenizin öğrenci işleri birimini arayarak doğrulama yapabilirsiniz. Başvurunuzu önceden yaptıysanız ve şimdi bu hatayı alıyorsanız, bu büyük ihtimalle başvuruların kapanıp sonuçların açıklanmasını beklediği döneme girdiğiniz içindir; başvurunuz kayıtlıdır.