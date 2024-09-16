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Akdenizli balıkçılar da sezonu açtı

Türkiye'nin sahil şehirlerinden 321 kilometrelik Akdeniz'e kıyısı olan Mersin'de av yasağının bu gece kalkmasıyla birlikte 5 aylık aranın ardından 441 balıkçı, ekmek tekneleriyle denize açıldı.

16.09.2024 - 09:01 | | İHA
Akdenizli balıkçılar da sezonu açtı

Akdeniz'e 321 kilometrelik kıyısı ile dikkat çeken Mersin'de balıkçılık ciddi bir gelir sağlıyor. Ege ve Karadeniz'de 15 Nisan'da kapanan avlanma sezonu 1 Eylül'de açılırken, Akdeniz'de ise yeni sezon 15 Eylül gecesi başladı.

Mersin'de bulunan 7 balıkçı barınağından 441 teknede tüm hazırlıklar tamamlandı. Erdemli Balıkçı Barınağı'nda da sezon açılışı için program düzenlendi.

Programda Vali Ali Hamza Pehlivan, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ve diğer protokol üyeleri balık ekmek ikram etti.

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