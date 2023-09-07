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Akdeniz'de 3.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

07.09.2023 - 20:58 | | ANTALYA, (DHA)
Akdeniz'de 3.4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre; saat 19.50'de merkez üssü Akdeniz-Kumluca (Antalya) ilçesi açıklarında Riçhter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kumluca'nın 54.12 kilometre açığındaki deprem, 21.94 kilometre derinlikte kaydedildi. Kumkuca'da hissedilmeyen depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir hasar meydana gelmedi. (DHA)

 

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Akdeniz'de 3.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.4 büyüklüğünde deprem

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