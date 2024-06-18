Akbük Plajı nerede (yol tarifi)? Akbük Plajı ücretli mi ücretsiz mi?

Menteşe Belediyesi, Akbük sahiline yönelik girişimleri sonucunda halk plajı olarak belirlenen kıyı şeridinin belirli bölümlerinin halka açıldığını açıkladı. Menteşe Belediyesi ve Menteşe Kaymakamlığı’na bağlı görevli ekipler tarafından bölgede yapılan ortak çalışma ile işgale son verilerek halk plajı boşaltıldı.

Ücretsiz olarak halkın kullanımına açılan Akbük’te otopark ücreti hariç halk plajına girişte ücret alınmayacak.

Akbük Plajı nerede?

Akbük Koyu, Muğla’nın Menteşe ilçesinde yer almaktadır. Şehir merkezinin yaklaşık 50 kilometre güneybatısında konumlanan koy, eşsiz doğası ve keyifli atmosferiyle ziyaretçilerine harika anlar sunmaktadır. Türkiye’nin saklı cennetleri arasında gösterilmesinin yanı sıra Gökova’nın en güzel koylarından biri konumundadır.

Akbük Koyu, Gökova Körfezi’nin kuzeyinde yer alırken güneyden Marmaris, doğudan Kıran ve batıdan Alatepe ile çevrilidir. Bağlı bulunduğu Sarnıç köyüne yaklaşık olarak 10 kilometre uzaklıktadır.

İlki Muğla - Akyaka - Akbük güzergahıdır. İkincisi ise Muğla - Milas - Ören - Akbük rotasıdır. İlk önce şehir merkezinden Akyaka’ya ulaşım sağlanmalıdır. Buna göre Muğla’nın merkezinden Kötekli yönüne doğru, Uğur Mumcu Bulvarı’nı güney istikametine devam ederek yaklaşık 20 dakika sürecek olan Akyaka’ya ulaşılmalıdır. Akyaka’ya geldikten sonra güzergaha batı yönünden devam edilmelidir.

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