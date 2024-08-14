AK Parti'ye kimler katılacak, bugün AK Parti'ye geçecek belediyeler hangileri? 14 Ağustos AK Parti kuruluş yıldönümü

AK Parti 23'üncü yaşını kutluyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bugün 2 milletvekili, 15 belediye başkanının AK Parti'ye geçeceğini duyurmuştu. Peki, AK Partiye kimler katılacak, bugün AK Parti'ye geçecek belediyeler hangileri? 14 Ağustos AK Parti kuruluş yıldönümü

AK PARTİ’YE GEÇECEK MİLLETVEKİLLERİ

Sabah.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, AK Parti'ye dönecek. İzsiz, bu haberi doğrulayan beyanlar da vermeye başladı. AK Parti'ye katılacak ikinci vekil de İYİ Parti'den.; İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel'e de bugün rozeti takılacak. Bugünkü katılımların yanı sıra ilerleyen günlerde de peyderpey partiye geçişler olabileceği gelen kulis bilgileri arasında.

AK PARTİ’YE GEÇECEK BELEDİYELER

Buna göre; ilçe belediyeleri bazında Erzurum Aziziye, Bursa Yenişehir, Uşak Banaz ve Urfa Birecik AK Parti'ye geçecek. Bunun dışındaki belediyelerin belde belediyeleri olduğu belirtiliyor.

AK PARTİYE KİMLER KATILACAK?

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde Urfa Birecik Belediyesi'ni DEM Parti'nin adayı olan Mehmet Begit partisinden istifa etmişti. Begit, bugün AK Parti'ye geçecek ve rozetini takacak.

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Bursa Yenişehir Belediyesi'ni İYİ Parti'nin adayı olan Ercan Özel kazanmıştı. Ercan Özel de, bugün AK Parti'ye katılarak rozetini alacak isimlerden olacak.

Erzurum'un önemli ilçelerinden Aziziye'yi Yeniden Refah Partisi kazanmıştı. Yeniden Refah Partisi belediye başkanı Emrullah Akpunar da AK Parti saflarındaki yerini alacak.

Uşak'ın Banaz ilçesi 31 Mart seçimlerinde bağımsız aday olan Zafer Arpacı'yı tercih etmişti. Zafer Arpacı, AK Parti rozetini takarak ilçeye hizmet etmeyi sürdürecek.