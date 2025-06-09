GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAK Parti'den Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek için taziye mesajı
HaberlerGündem Haberleri AK Parti'den Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek için taziye mesajı

AK Parti'den Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek için taziye mesajı

09.06.2025 - 18:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

AK Parti'den Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek için taziye mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için başsağlığı mesajı yayımladı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i kaybettik. Allah'tan rahmet diliyoruz. Başta kıymetli ailesi olmak üzere sevenlerine, CHP camiasına, siyaset hayatımıza ve tüm vatandaşlarımıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

 

    Güncel Haberler

    Kurban Bayramı tatili bitti, dönüş çilesi başladı! Yollarda kilometrelerce uzunluğunda kuyruk oluştu
    #Gündem

    Kurban Bayramı tatili bitti, dönüş çilesi başladı! Yollarda kilometrelerce uzunluğunda kuyruk oluştu

    Siyasilerden Ferdi Zeyrek için başsağlığı mesajları
    #Gündem

    Siyasilerden Ferdi Zeyrek için başsağlığı mesajları

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Zeyrek için taziye mesajı
    #Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Zeyrek için taziye mesajı