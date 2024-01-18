AK Parti Van belediye başkan adayı kim oldu? 2024 AK Parti Van belediye başkan adayı Abdulahat Arvas kimdir, nereli, kaç yaşında?

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerle belediye ve büyükşehir belediye başkanları belli oluyor. AK Parti Van Belediye Başkanı adayını Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Kongre Salonu'nda açıkladı. AK Parti Van Belediye Başkanı adayının kim olduğu ise merak ediliyor. Peki, Van AK Parti Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Van Belediye Başkan adayı kim oldu? Van AK Parti Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

AK PARTİ VAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Kongre Salonu'nda AK Parti belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti Uşak Belediye Başkanı adayı Abdulahat Arvas oldu.

ABDULAHAT ARVAS KİMDİR?

Abdulahat Arvas, 1969 yılında Van'ın Erciş ilçesinde doğdu. Sanayici, İş Adamı; Van İmam Hatip Lisesini bitirdi. Arapça dili ve Kur’an İlimleri üzerine medrese eğitimi aldı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinde öğrenimine devam etmektedir. Van, Adana ve Kocaeli Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan üretim tesislerinin yönetim kurulu başkanlığını yaptı.

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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Van Kurucu Şube Başkanlığı, Önder İş Dünyası Sanayici ve İşadamları Derneği (ÖNSİAD) Van Kurucu Şube Başkanlığı, Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Disiplin Kurulu Başkanlığı, Van Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Kurul Üyeliği, Van Valiliği Mikro Kredi Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Kurul Üyeliği, Van İmam - Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği (VİMDER) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Birçok iktisadi ve sosyal sivil toplum kuruluşunda faaliyetlerini sürdüren Arvas, Çevre Komisyonu Üyesidir. Çok iyi düzeyde Kürtçe, orta düzeyde Arapça ve Farsça bilen Arvas, evli ve 4 çocuk babasıdır.