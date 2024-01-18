AK Parti Trabzon belediye baÅŸkan adayÄ± kim oldu 2024 AK Parti Trabzon belediye baÅŸkan adayÄ± Ahmet Metin GenÃ§ kimdir, nereli, kaÃ§ yaÅŸÄ±nda

31 Mart 2024 tarihinde gerÃ§ekleÅŸecek yerel seÃ§imlerle belediye ve bÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediye baÅŸkanlarÄ± belli oluyor.Â AK PartiÂ Trabzon Belediye BaÅŸkanÄ±Â adayÄ±nÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ATO Kongre Salonu'nda aÃ§Ä±kladÄ±. AK Parti Trabzon Belediye BaÅŸkanÄ± adayÄ±nÄ±n kim olduÄŸu ise merak ediliyor. Peki, Trabzon AK Parti Belediye BaÅŸkan adayÄ± kim oldu? AK Parti Trabzon Belediye BaÅŸkan adayÄ± kim oldu? Trabzon AK Parti Belediye BaÅŸkan adayÄ± Ahmet Metin GenÃ§ kimdir, kaÃ§ yaÅŸÄ±nda, nereli, hangi gÃ¶revlerde bulundu?

AK PARTÄ° TRABZON BELEDÄ°YE BAÅžKAN ADAYI KÄ°M OLDU?

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ATO Kongre Salonu'nda AK Parti belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. AK Parti KÃ¼tahya Belediye BaÅŸkanÄ± adayÄ± Ahmet Metin GenÃ§ oldu.

AHMET METÄ°N GENÃ‡ KÄ°MDÄ°R?

GenÃ§, 1972 tarihinde MaÃ§ka OrmanÃ¼stÃ¼ KÃ¶yÃ¼'nde dÃ¼nyaya geldi. Ä°lkÃ¶ÄŸrenimini MaÃ§ka Cumhuriyet Ä°lkÃ¶ÄŸretim Okulu'nda, liseyi MaÃ§ka Ä°mam-Hatip Lisesi'nde tamamladÄ±. 1994 yÄ±lÄ±nda Dokuz EylÃ¼l Ãœniversitesi Hukuk FakÃ¼ltesi'nden mezun oldu. 1995 yÄ±lÄ±nda Trabzon'da serbest avukatlÄ±k yapmaya baÅŸlayan GenÃ§, 1997 yÄ±lÄ±nda vatani gÃ¶revini TekirdaÄŸ Ã‡orlu'da tamamladÄ±.



2001 yÄ±lÄ±nda Adalet ve KalkÄ±nma Partisi'nin kuruluÅŸunda, Trabzon Kurucu Ä°l YÃ¶netim Kurulu ÃœyeliÄŸi, Ä°l BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve Ä°l SekreterliÄŸi gÃ¶revlerinde bulundu. 2002 yÄ±lÄ±nda Ä°l YÃ¶netim Kurulu tarafÄ±ndan AK Parti Trabzon Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na seÃ§ildi. 2004 yÄ±lÄ±nda AK Parti Genel Merkezi tarafÄ±ndan il baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na atandÄ±.



2006 ve 2009 yÄ±llarÄ±nda yapÄ±lan AK Parti olaÄŸan il kongrelerinde il baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seÃ§ildi. 2007 genel seÃ§imlerinde 7.sÄ±ra milletvekili adayÄ± oldu. 2014 mahalli idareler seÃ§imlerinde Ortahisar Belediyesi'nin kurucu belediye baÅŸkanÄ± seÃ§ildi. 2019 mahalli idareler seÃ§imlerinde yeniden seÃ§ildiÄŸi Ortahisar Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine devam etmektedir.



Orta derecede Ä°ngilizce ve ArapÃ§a bilen GenÃ§, evli ve iki Ã§ocuk babasÄ±dÄ±r.

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