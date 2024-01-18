AK Parti NevÅŸehir belediye baÅŸkan adayÄ± kim oldu 2024 AK Parti NevÅŸehir belediye baÅŸkan adayÄ± Mehmet SavranÂ kimdir, nereli, kaÃ§ yaÅŸÄ±nda

31 Mart 2024 tarihinde gerÃ§ekleÅŸecek yerel seÃ§imlerle belediye ve bÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediye baÅŸkanlarÄ± belli oluyor.Â AK PartiÂ NevÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±Â adayÄ±nÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ATO Kongre Salonu'nda aÃ§Ä±kladÄ±. AK Parti NevÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± adayÄ±nÄ±n kim olduÄŸu ise merak ediliyor. Peki, NevÅŸehir AK Parti Belediye BaÅŸkan adayÄ± kim oldu? AK Parti NevÅŸehir Belediye BaÅŸkan adayÄ± kim oldu? NevÅŸehir AK Parti Belediye BaÅŸkan adayÄ± Mehmet SavranÂ kimdir, kaÃ§ yaÅŸÄ±nda, nereli, hangi gÃ¶revlerde bulundu?

AK PARTÄ° NEVÅžEHÄ°R BELEDÄ°YE BAÅžKAN ADAYI KÄ°M OLDU?

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ATO Kongre Salonu'nda AK Parti belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. AK Parti NevÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± adayÄ± Mehmet SavranÂ oldu.

MEHMET SAVRAN KÄ°MDÄ°R?

Mehmet Savran, 1974 yÄ±lÄ±nda NevÅŸehirâ€™de doÄŸdu. Ä°lk, orta ve lise Ã¶ÄŸrenimini NevÅŸehir'de tamamladÄ±ktan sonra AtatÃ¼rk Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesiâ€™ni kazandÄ±. 1992 yÄ±lÄ±nda baÅŸladÄ±ÄŸÄ± lisans eÄŸitimini 1998 yÄ±lÄ±nda bitirmesinin ardÄ±ndan KÄ±rÅŸehir ve Kastamonu'da hekim olarak gÃ¶rev yaptÄ±.

Ä°htisasÄ±nÄ± 2004-2010 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda UludaÄŸ Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesiâ€™nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim DalÄ±â€™nda yapan Savran, 2010 yÄ±lÄ±nda NevÅŸehir Dr. Ä°. Åževki AtasagunÂ DevletÂ Hastanesiâ€™nde Beyin ve Sinir Cerrahisi UzmanÄ± olarak gÃ¶rev yapmaya baÅŸladÄ±. 2021 yÄ±lÄ± Åžubat ayÄ±na kadar kamu ve Ã¶zel sektÃ¶rde bu gÃ¶revini sÃ¼rdÃ¼ren Savran, 2018 yÄ±lÄ±nda AK Parti NevÅŸehir Ä°l Siyasi ve Hukuki Ä°ÅŸler BaÅŸkanÄ±, 2019 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan yerel seÃ§imlerde ise Ä°l Belediye Meclis Ãœyesi seÃ§ildi. Savran, 2021 Åžubat ayÄ±nda itibaren NevÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± olarak gÃ¶rev yapmakta olan Mehmet Savran 31 Mart 2024 Mahalli Ä°dareler seÃ§iminde aday olarak gÃ¶sterildi.Â

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Evli ve bir Ã§ocuk babasÄ± olan Op. Dr. Mehmet Savran Ä°ngilizce bilmektedir.

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