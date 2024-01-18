AK Parti KÄ±rÅŸehir belediye baÅŸkan adayÄ± kim oldu 2024 AK Parti KÄ±rÅŸehir belediye baÅŸkan adayÄ± Osman Arslan kimdir, nereli, kaÃ§ yaÅŸÄ±nda

31 Mart 2024 tarihinde gerÃ§ekleÅŸecek yerel seÃ§imlerle belediye ve bÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediye baÅŸkanlarÄ± belli oluyor.Â AK PartiÂ KÄ±rÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ±Â adayÄ±nÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ATO Kongre Salonu'nda aÃ§Ä±kladÄ±. AK Parti KÄ±rÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± adayÄ±nÄ±n kim olduÄŸu ise merak ediliyor. Peki, KÄ±rÅŸehir AK Parti Belediye BaÅŸkan adayÄ± kim oldu? AK Parti KÄ±rÅŸehir Belediye BaÅŸkan adayÄ± kim oldu? KÄ±rÅŸehir AK Parti Belediye BaÅŸkan adayÄ± Osman Arslan kimdir, kaÃ§ yaÅŸÄ±nda, nereli, hangi gÃ¶revlerde bulundu?

AK PARTÄ° KIRÅžEHÄ°R BELEDÄ°YE BAÅžKAN ADAYI KÄ°M OLDU?

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ATO Kongre Salonu'nda AK Parti belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. AK Parti KÄ±rÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± adayÄ± Osman Arslan oldu.

AK PARTÄ° KIRÅžEHÄ°R BELEDÄ°YE BAÅžKAN ADAYI OSMAN ARSLAN KÄ°MDÄ°R?

KÄ±rÅŸehirli olan Arslan, AK Parti'nin Ã¶nceki dÃ¶nem Milletvekili AdayÄ± ve uzun yÄ±llar KÄ±rÅŸehir'de doktorluk mesleÄŸini icra etmiÅŸtir. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n 2023 seÃ§imlerinde KÄ±rÅŸehir'den 2. sÄ±radan Milletvekili AdayÄ± olarak belirlenmiÅŸti.

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