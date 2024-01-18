31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerle belediye ve büyükşehir belediye başkanları belli oluyor. AK Parti Karaman Belediye Başkanı adayını Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Kongre Salonu'nda açıkladı. AK Parti Karaman Belediye Başkanı adayının kim olduğu ise merak ediliyor. Peki, Karaman AK Parti Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Karaman Belediye Başkan adayı kim oldu? Karaman AK Parti Belediye Başkan adayı Mevlüt Akgün kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

AK PARTİ KARAMAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Kongre Salonu'nda AK Parti belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti Karabük Belediye Başkanı adayı Mevlüt Akgün oldu.

AK PARTİ KARAMAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MEVLÜT AKGÜN KİMDİR?

Mevlüt Akgün, 10 Ekim 1966 tarihinde Karaman Çatak Köyü'nde dünyaya geldi.

Mustafa ve Ayşe'nin oğlu olan Akgün, eğitim hayatını İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı ve avukatlık mesleğine adım attı.

Serbest avukatlık yapmanın yanı sıra, Karaman Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Karaman Belediye Meclis Üyeliği gibi görevlerde bulundu.

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22. Dönem'de Karaman Milletvekili olarak görev yaptı ve aynı dönemde TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği görevini üstlendi.

Akgün, evli ve üç çocuk babasıdır.