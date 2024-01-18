31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerle belediye ve büyükşehir belediye başkanları belli oluyor. AK Parti Karabük Belediye Başkanı adayını Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Kongre Salonu'nda açıkladı. AK Parti Karabük Belediye Başkanı adayının kim olduğu ise merak ediliyor. Peki, Karabük AK Parti Belediye Başkan adayı kim oldu? AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı kim oldu? Karabük AK Parti Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

AK PARTİ KARABÜK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Kongre Salonu'nda AK Parti belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti Karabük Belediye Başkanı adayı Özkan Çetinkaya oldu.

AK PARTİ KARABÜK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ÖZKAN ÇETİNKAYA KİMDİR?

1988 yılında Karabük'te Özkan Çetinkaya, Alfred Üniversitesi İstanbul Kampüsü'nde İngilizce İşletme eğitimi aldı.

Aile şirketlerinde müdür olarak görev yaptığı madencilik, lojistik ve demir çelik sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

Geçmişte AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanlığı, Karabük Belediye Meclis Üyeliği ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görevler üstlendi.

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Evli olan ve İngilizce dilinde iyi derecede yetkinliğe sahip olan Özkan Çetinkaya, geniş bir deneyim yelpazesi ile faaliyet göstermektedir.