AK Parti İstanbul adayı kim oldu? 31 Mart 2024 İstanbul AK Parti belediye başkan adayı belli oldu mu?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için heyecanlı süreç başladı. Bulundukları illerin belediye başkan adaylarını merak eden vatandaşlar son gelişmeleri yakından takip ediyor. İstanbul'un AK Parti adayı ise seçim öncesi en çok merak edilenlerden oldu. Peki, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim oldu?

AK PARTİ İSTANBUL ADAYI KİM OLDU, BELLİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ocak Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı dahil çok sayıda adayı açıklayacaklarını söyledi.

Ankara'da inşaatı devam eden AK Parti konferans salonunu inceleyen Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde aday belirleme komisyonu toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının 7 Ocak Pazar günü Haliç Kongre Merkezi'ndeki toplantıda açıklanacağını söyleyen Erdoğan, "İBB adayını pazar günü duyacaksınız." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının 15 Ocak'ta Ankara'da düzenlenecek toplantıda açıklanacağını söyleyen Erdoğan, "Ankara adayını Ankara'da açıklayacağız. Seçim beyannamesini burada açıklayacağız. Strateji belgemizi açıklayacağız. Yarıya yakınını açıklarız" ifadelerini kullandı.

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AK Parti seçim beyannamesinin 15 Ocak'ta açıklanacağını ifade eden Ömer Çelik, "Kalan adaylarımızı da o gün açıklayacağız" şeklinde konuştu.