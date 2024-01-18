AK Parti Iğdır Belediye Başkan adayı Ülkü Öcal kimdir? Ülkü Öcal kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Ülkü Öcal kimdir sorusunun yanıtı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde AK Parti'nin Iğdır Belediye Başkan adayı Ülkü Öcal kimdir, kaç yaşında?

Ülkü Öcal Kimdir? AK Parti Iğdır Belediye Başkan Adayı

AK Parti'nin Iğdır Belediye Başkan Adayı Ülkü Öcal, uzun bir belediyecilik kariyerine sahiptir ve AK Parti'nin Iğdır Belediye Başkan Adaylığı için önemli bir isimdir.

İşte Ülkü Öcal ile ilgili detaylar:

Mesleği ve Kariyeri: Ülkü Öcal, Iğdır Belediyesi'nde başkan yardımcılığı görevini üstlenmiş ve belediyecilik alanında 25 yıllık deneyime sahiptir. Bu süre zarfında edindiği tecrübelerle Iğdır'ın yerel yönetimine katkıda bulunmuştur.