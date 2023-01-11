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AK Parti 'başörtüsü düzenlemesi' için MHP'yi ziyaret etti

AK Parti, başörtüsüne anayasal güvenceyi içeren düzenlemeye ilişkin MHP’yi ziyaret etti. AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, 'Anayasa değişikliği teklifini önümüzdeki hafta komisyon gündemine alma konusunda mutabık kaldık.' dedi.

11.01.2023 - 12:53 |
AK Parti 'başörtüsü düzenlemesi' için MHP'yi ziyaret etti

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül’le bir araya geldi. Görüşmede 'başörtüsü düzenlemesi' ele alındı.

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz görüşme sonrası şu açıklamalarda bulundu:

Anayasa değişikliği teklifini önümüzdeki hafta komisyon gündemine alma konusunda mutabık kaldık.

Bütün partiler milletten talimat alırlarsa bu değişikliği destekleyeceklerini düşünüyorum. Ziyarete uygun olmadığını ifade ettiler. Bu anayasa değişikliğini desteklemiyoruz diye bir söylemleri var mı? Milletin verdiği kararın bugüne kadar şaştığı görülmemiştir diyoruz. Milletimize hayırlı uğurlu olsun.

Komisyonlarda Genel kurulda uzlaşmaya açığız. Siyasi bir amacımız yoktur. İstediğimiz milletimizin gündemine getirilen suni gündemin ortadan kaldırılmasıdır.

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