AJet olumsuz hava koşulları nedeniyle 42 seferini iptal etti

31.12.2025 - 00:58Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

AJet, olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 42 seferin karşılıklı iptal edildiğini duyurdu.

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yurdumuzun doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık'ta planlanan karşılıklı 42 seferimiz iptal olmuştur. Misafirlerimiz uçuşlarının güncel durumlarını, ajet.com ve mobil uygulamamızdan öğrenebilir" dedi.

