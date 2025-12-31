Aile Sağlığı Merkezleri 1 ocakta açık mı? Ocak 2026 bugün sağlık ocakları açık mı? Aile Sağlığı Merkezleri yılbaşında çalışıyor mu?
2026 yılının gelişiyle birlikte milyonlarca vatandaş için ilk resmi tatil süreci başladı. Yılın ilk günü olan 1 Ocak Perşembe günü, rutin sağlık kontrolleri veya ilaç yazdırma işlemleri için Aile Sağlığı Merkezleri'ne (Sağlık Ocakları) gitmeyi planlayanlar 'Bugün sağlık ocakları kapalı mı?' sorusunu araştırıyor. Resmi tatil takvimine göre düzenlenen mesai saatleri kapsamında, aile hekimlerinin çalışma durumu netleşti. Peki, bugün iğne yaptırılabilir mi, pansuman hizmeti veriliyor mu? İşte 1 Ocak 2026 sağlık ocaklarının çalışma durumu...
1 OCAK 2026 SAĞLIK OCAKLARI (ASM) AÇIK MI?
1 Ocak, resmi tatil statüsünde olduğu için kamu kurumlarının büyük bir çoğunluğunda olduğu gibi sağlık merkezlerinde de hizmetlere ara veriliyor.
AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ BUGÜN KAPALI
Resmi Tatil Arası: 1 Ocak 2026 Perşembe günü Türkiye genelindeki tüm Aile Sağlığı Merkezleri (Sağlık Ocakları) kapalı olacaktır.
Aile Hekimleri: Aile hekimleri ve ASM personeli resmi tatil nedeniyle mesai yapmayacaktır.
Mesai Başlangıcı: Sağlık ocakları normal çalışma düzenine 2 Ocak 2026 Cuma sabahı saat 08:00 itibarıyla dönecektir.
ACİL DURUMLARDA NE YAPILMALI?
Sağlık ocaklarının kapalı olduğu 1 Ocak günü, acil sağlık ihtiyaçlarınız için şu yolları izlemelisiniz:
Hastanelerin Acil Servisleri: Devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinin acil servisleri 7/24 hizmet vermeye devam etmektedir.
Nöbetçi Eczaneler: İlaç temini için sadece bölgenizdeki nöbetçi eczanelere başvurabilirsiniz.
112 Acil Çağrı Merkezi: Hayati durumlarda vakit kaybetmeden 112'yi aramalısınız.