Ahmet Mattia Minguzzi’nin mezarına saldıran cani için istenilen ceza belli oldu

İstanbul Kadıköy'de bir pazarda uğradığı bıçaklı saldırı sonrası öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarı, ilk duruşmanın görüleceği gün tahrip edilmişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Duran A., Bakırköy Adliyesi'nde savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nce 'ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

PİŞKİN SAVUNMA

Sabah'tan Huzeyfe Atıcı'nın haberine göre; Duran A., savcılıkta verdiği ifadede şöyle konuştu:

"Ben, Nurettin Bayraktar Köprüsü'nün alt tarafında çimlerin üzerinde sokakta kalmaktayım. Kaldığım yer, ölen şahsın mezarına yakın konumdadır. İçecek kutusu toplayarak ve hurdacılık yaparak geçimimi sağlıyorum. Olay günü de mezarlığa kutu toplamak amacıyla girdim. Gece vaktiydi, saatin kaç olduğunu hatırlamıyorum. Ölen şahsın mezarının orada olduğunu gazete ve haberlerden öğrendim ve bakmak için mezar yerine gittim. Ardından küçük bir çocuğun öldürülme olayına sinirlendim. Mezarlıktaki çiçekleri yoldum, çitleri kaldırarak attım. Bu olayı neden yaptığımı bilmiyorum. O anki sinirle eylemleri gerçekleştirdim. Bu olayı gerçekleştirmek için kimseden talimat ya da para almadım." Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı hazırladığı iddianamede Duran A.'nın 'ibadethanelere ve mezarlıklara zarar' verme suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapsini istedi.