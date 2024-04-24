Ahmet Fikri Doğan Hoca kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İsmailağa Cemaatinin yeni lideri Fikri Doğan’ın yaşam öyküsü
Hasan Kılıç’ın vefat etmesinin üzerine İsmailağa Cemaati’nin yeni şeyhi Ahmet Fikri Doğan oldu. İsmailağa Camii imamı Salih Topçu, “Hasan Kılıç’ın halifesi” olarak Fikri Doğan’ın tayin edildiğini açıkladı. Topçu, “Cemaatimiz üzerinde bazı hesaplar yapıldı. Hocalarımız şehit edildi ama cemaatimiz sükunetini hiçbir zaman kaybetmedi. Hasan Hoca Efendi’nin tensibiyle camiamızın başında Ahmet Fikri Doğan Hocamız olacaktır” diye konuştu.
24.04.2024 - 13:29 |
İsmailağa Cemaati’nin şeyhi Hasan Kılıç’ın vefatının ardından kimin liderlik yapacağı merak ediliyordu. Ahmet Fikri Doğan, cemaatin yeni şeyhi oldu. Peki, Ahmet Fikri Doğan Hoca kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?
Ahmet Fikri Doğan Hoca kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?
Trabzon'da dünyaya gelen Fikri Doğan, İsmailağa Camii emekli İmam Hatibi olarak biliniyor.
Fikri Doğan, İsmailağa Cemaati'ne ait Siraç Yayınevi’nde görev alıyordu.
Doğan'ın bu yayınevinden çıkan Delîlü's-Salikîn Siracü'l-Müttakîn Tercümesi isimli kitabı bulunmakta.