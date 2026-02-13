Ağrı'da üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiği 'pasta' hakkında iddianame hazırlandı! İstenen cezalar belli oldu

Haberin Devamı

Ağrı'da 1 Aralık 2025'te arkadaşları B.Y. ve S.D. ile Cumhuriyet Caddesi'ndeki pastaneye giden Remziye Horoz, yumurta bulunmayan yaş pasta siparişi verdi. Horoz, pastanede yediği yaş pasta sonrası rahatsızlanıp kaldırıldığı hastane hayatını kaybetti.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, Remziye Horoz’un ölümüne ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı. İddianamede, şikayetçi ve tanık ifadeleri, kamera kayıtları, kolluk tutanakları ve şüpheli savunmalarının yanı sıra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı'nın 12 Ocak 2026 tarihli bilirkişi raporuna da yer verildi. Raporda, pastada yumurta akı ya da sarısının kesin olarak tespit edilemediği ancak yumurta akının alerjisi bulunan kişilerde anafilaktik reaksiyonlara yol açabileceği görüşüne yer verildi.

YANLIŞ BEYAN

Savcılık, iş yeri sahibi Yakup A.'nın gıda işletmecisi olarak mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirmediğini, personeline yeterli eğitimi vermediğini ve içerik konusunda doğru bilgilendirme yapılmasını sağlamadığını belirtti. Çalışanlar Fatih Y. ile Ferzende Y.'nin ise ürünün içeriği konusunda gerekli bilgi ve eğitime sahip olmalarına rağmen müşterinin açık sorusuna rağmen yanlış beyanda bulundukları ifade edildi.

Toplanan deliller doğrultusunda, şüphelilerin yumurta bileşenlerinin alerjisi bulunan kişilerde ağır reaksiyonlara yol açabileceğini öngörebilecek durumda oldukları halde dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandıkları, bu nedenle 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçunu işledikleri kanaatine varıldı. Hazırlanan iddianame, Ağrı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.