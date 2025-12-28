Ağrı'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 29 Aralık 2025 Pazartesi Ağrı'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi
28.12.2025 - 22:36Güncellenme Tarihi:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Ağrı'da kar yağışı etkili oluyor. Ağrı'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...
Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki köyler ile taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, il genelindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim kapsamında eğitim gören öğrenciler ile köy okullarında görevli öğretmenler için eğitim ve öğretime pazartesi günü ara verildiği kaydedildi.