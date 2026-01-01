Ağrı'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 2 Ocak 2026 Cuma Ağrı'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Ağrı Valiliği, kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde okulların yarın tatil edildiğini açıkladı.

Ağrı Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Meteoroloji 16’ncı Bölge Müdürlüğü tahmin ve erken uyarı merkezince 2 Ocak Cuma günü ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. 2 Ocak günü olumsuz hava koşulları ve oluşabilecek buzlanma riski dikkate alınarak tüm okullar, kreşler. Kur’an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanlarımız, çocuğu kreş ve anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı olan personelimiz de idari izinli sayılacaktır.”