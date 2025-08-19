GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAğrı'da içme suyuna sabotaj iddiası!
HaberlerGündem Haberleri Ağrı'da içme suyuna sabotaj iddiası!

Ağrı'da içme suyuna sabotaj iddiası!

19.08.2025 - 09:32Güncellenme Tarihi:
Ağrı'da içme suyuna sabotaj iddiası!

Ağrı’nın Patnos ilçesinde içme suyunu sağlayan Köseler su boru hattına sabotaj eylemi gerçekleştirildiği değerlendiriliyor.

Haberin Devamı

Son üç gündür farklı noktalarda hatların tahrip edilmesi sonucu tonlarca su boşluğa akarken, ilçe halkı uzun süren kesintiler nedeniyle mağduriyet yaşadı. Patnos Belediye Başkanı Abdülhalik Taşkın, medyamıza yaptığı özel açıklamada sabotajın hedefinin belediye değil, doğrudan halk olduğunu vurguladı.

Ağrıda içme suyuna sabotaj iddiası

Başkan Taşkın açıklamasında şunları söyledi: "Bu sabotaj eylemi Patnos Belediyesi’ni karalamak amacıyla değil, tüm Patnos halkını susuz bırakmak için yapılmıştır. Halkımızın bilmesini isterim ki üç gündür ekiplerimiz farklı noktalarda aralıksız çalışıyor. Ancak her onarımın ardından başka noktalarda yeni tahribatlarla karşılaşıyoruz. Bu durum ilçemizde ciddi sıkıntılara yol açıyor. Tüm ekiplerimiz seferber durumda; vatandaşlarımızın suya kesintisiz ulaşması için mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu eylemleri gerçekleştirenler hakkında da gerekli hukuki ve cezai işlemler başlatılacaktır."

İLGİLİ HABER

Eskişehir'de yeni karar alındı! 2 mahalle birbirine bağlanıyor
Eskişehir'de yeni karar alındı! 2 mahalle birbirine bağlanıyor



Başkan Taşkın ayrıca, Patnos halkının bu süreçte sabırlı ve duyarlı olmasını isteyerek, su sorununu çözmek için çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

Güncel Haberler

Osmaniye'de kano heyecanı: Sisler için kürek çekildi
#Gündem

Osmaniye'de kano heyecanı: Sisler için kürek çekildi

Trabzon'un Arsin ilçesinde ilginç girişim! İki arkadaş okudukları bölümle alakası olmayan bir işe yatırım yaptı
#Gündem

Trabzon'un Arsin ilçesinde ilginç girişim! İki arkadaş okudukları bölümle alakası olmayan bir işe yatırım yaptı

Gümüşhane’nin zirvelerinde kartpostallık görüntü: Sis denizi gün batımıyla buluştu, fotoğrafçılar birbiriyle yarıştı
#Gündem

Gümüşhane’nin zirvelerinde kartpostallık görüntü: Sis denizi gün batımıyla buluştu, fotoğrafçılar birbiriyle yarıştı