Ağrı'da içme suyuna sabotaj iddiası!

Son üç gündür farklı noktalarda hatların tahrip edilmesi sonucu tonlarca su boşluğa akarken, ilçe halkı uzun süren kesintiler nedeniyle mağduriyet yaşadı. Patnos Belediye Başkanı Abdülhalik Taşkın, medyamıza yaptığı özel açıklamada sabotajın hedefinin belediye değil, doğrudan halk olduğunu vurguladı.

Başkan Taşkın açıklamasında şunları söyledi: "Bu sabotaj eylemi Patnos Belediyesi’ni karalamak amacıyla değil, tüm Patnos halkını susuz bırakmak için yapılmıştır. Halkımızın bilmesini isterim ki üç gündür ekiplerimiz farklı noktalarda aralıksız çalışıyor. Ancak her onarımın ardından başka noktalarda yeni tahribatlarla karşılaşıyoruz. Bu durum ilçemizde ciddi sıkıntılara yol açıyor. Tüm ekiplerimiz seferber durumda; vatandaşlarımızın suya kesintisiz ulaşması için mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu eylemleri gerçekleştirenler hakkında da gerekli hukuki ve cezai işlemler başlatılacaktır."





Başkan Taşkın ayrıca, Patnos halkının bu süreçte sabırlı ve duyarlı olmasını isteyerek, su sorununu çözmek için çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirtti.