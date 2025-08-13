GAZETE VATAN ANA SAYFA
Ağrı'da çalışma başladı: Kuraklık için yoğun mesai harcanıyor

13.08.2025 - 09:43Güncellenme Tarihi:
Patnos Kaymakamlığı'na bağlı İlçe Özel İdaresi ekipleri, kurak geçen yaz döneminde köylerde yaşayan vatandaşların ve hayvanların susuz kalmaması için adeta seferberlik başlattı.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması ve yağışların yetersiz kalması nedeniyle birçok köyde su kaynakları azalırken, ekipler hem insan hem de hayvanların su ihtiyacını karşılamak için gece gündüz demeden çalışıyor.

Kuraklıktan en çok etkilenen bölgelerde sondaj çalışmaları başlatan ekipler, zorlu arazi şartlarına rağmen köylerin en ücra noktalarına ulaşıyor. Ekipler, kimi zaman yüksek dağ yollarını aşarken kimi zaman da bozuk arazi şartlarında ilerliyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda, su yollarını açmak ve suya erişimi kolaylaştırmak için ağır iş makineleri de devreye girdi.

Ancak çalışmalar sırasında ekipler beklenmedik bir durumla karşılaştı. Köy yollarında su hattı açma çalışması yapan dozer, arazinin yumuşak zemininde bataklığa saplandı. İlçe Özel İdaresi personeli, uzun uğraşlar sonunda dozeri kurtararak çalışmalara kaldığı yerden devam etti. O anlar, bölgede bulunan vatandaşlar tarafından merakla izlendi.

Patnos Kaymakamı Burak Dertlioğlu, köylerde su sıkıntısının önüne geçmek için çalışmaların aralıksız süreceğini, vatandaşların ve hayvanların susuz kalmaması adına her türlü imkânın seferber edildiğini belirtti. Vatandaşlar ise yapılan hizmetten memnuniyetlerini dile getirerek emeği geçen tüm ekiplere teşekkür etti.

