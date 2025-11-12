GAZETE VATAN ANA SAYFA
Ağrı Patnos'ta damperi açık kalan tır kemere çarptı

Ağrı Patnos’ta damperi açık kalan tır kemere çarptı

12.11.2025 - 20:06

Kaynak: AĞRI (İHA)

Ağrı Patnos’ta damperi açık kalan tır kemere çarptı

Ağrı’nın Patnos ilçesinde damperi açık kalan tırın kemere çarpması sonucu maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Patnos Sanayi Bölgesi mevkisinde seyir halinde olan bir tırın damperi, henüz belirlenemeyen bir nedenle açık kaldı. Durumu fark etmeyen sürücü, kemeri geçmek isterken aracın damperi kemere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kemerde ve tırda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede inceleme yaparak kazayla ilgili soruşturma başlattı.

