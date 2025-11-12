Ağrı Patnos’ta damperi açık kalan tır kemere çarptı

Edinilen bilgilere göre, Patnos Sanayi Bölgesi mevkisinde seyir halinde olan bir tırın damperi, henüz belirlenemeyen bir nedenle açık kaldı. Durumu fark etmeyen sürücü, kemeri geçmek isterken aracın damperi kemere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kemerde ve tırda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede inceleme yaparak kazayla ilgili soruşturma başlattı.