Ağırlık barının altında kalarak sakatlanan milli atlet Beyzanur Yavuz pistlere "en iyi dereceyle" döndü

Trabzon'da spor salonunda çalıştığı sırada ağırlık barının düşmesi sonucu çenesi kırılan ve beline platin takılan milli atlet Beyzanur Yavuz, tedavisinden 2,5 ay sonra katıldığı yarışta "en iyi derecesini" koştuğunu söyledi.

Haftanın 6 günü çift antrenman yaparak yarışmalara hazırlanan Batman Petrol Spor Kulübü sporcusu 24 yaşındaki atlet, 2022'de geçirdiği sakatlığın ardından pistlere daha "güçlü" döndü.

Milli sporcu, İzmir Seha Aksoy Atletizm Pisti'nde düzenlenen Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda B kategorisinde cirit atma, heptatlon, yüksek atlama, 100 metre engelli, 200 metre ve 800 metre yarışlarında altın madalya alarak kendisine önemli bir başarı elde etti.

Genç atlet, Türkiye'yi temsil ettiği Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 100 metre engellide ikinci, heptatlonda ise dördüncü oldu.

Milli atlet Beyzanur Yavuz, AA muhabirine, 2022 Balkan Şampiyonası sonrasında spor salonunda çalışırken "180 kiloluk barın" boynuna düşmesi sonucu sakatlandığını anlattı.

Barın yüzüne değil boynuna düştüğüne dikkati çeken Beyzanur, "Çenem kırıldı, belim çatladı. Kalça eklemimde problemler oluştu. Akciğerlerim ezildi. Sadece bir ay zaten akciğerimden tedavi oldum." diye konuştu.

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Tedavi sonrası kişisel en iyi derecesini "inancı" sayesinde koşmayı başardığını vurgulayan sporcu, "Tedaviden 2,5 ay sonra en iyi derecemi koştum, tamamen inanç meselesi. O sene çok iyiydim ve en iyisini yapabileceğimi biliyordum. Sürekli kendime notlar yazdım. Hiçbir şey beni durduramazdı, öyle de oldu." ifadelerini kullandı.

Vazgeçmeyen mizaca sahip olduğunu dile getiren Beyzanur, şöyle devam etti:

"İlk, 'Bu nasıl benim başıma gelebilir?' dedim. Şok halindeydim ama üç gün geçtikten sonra bunun bir sebebinin olduğunu düşündüm. Her şey zihnimizde bitiyor. Bedensel güç kadar zihin gücü de önemli. Yarışmaya çıktığımız zaman sadece bedenimiz değil, zihnimiz ve ruhumuzla da doğru olmamız gerekiyor. Ben bu işin içine her şeyimi kattığımı düşünüyorum. İçinizdeki inanç önemli. İnandığınız şeyden vazgeçmeyin."

HEDEF, LOS ANGELES 2028

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Milli atlet Beyzanur Yavuz, 2024 Paris Olimpiyatları'na gidemediğini fakat hedefinin Türkiye'yi Los Angeles 2028 Olimpiyatlarında temsil etmek olduğunu ifade etti.

Los Angeles 2028'e "adım adım" hazırlandığını anlatan Beyzanur, "Akdeniz Şampiyonasında madalya almak var hedefimde. Türkiye rekoru kırmak hedeflerim arasında. Şu anda Süper Lige hazırlanıyorum. Artı iki tane de olimpik deneme yarışması var. Süper Lig'de hedefimiz şampiyonluk." dedi.

Atletizm İl Temsilcisi ve Beyzanur Yavuz'un antrenörü Adem Batar ise birlikte yoğun çalıştıkları sporcunun daha da başarılı olacağına inandığını kaydetti.