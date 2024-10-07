GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Ağaçtan düşen adama helikopterli ambulans hastaneye taşıdı

Ağaçtan düşen adama helikopterli ambulans hastaneye taşıdı

Siirt’in Tillo ilçesinde ağaçtan düşerek yaralanan Cesim Efe (60), ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

07.10.2024 - 16:39 | | Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)
Ağaçtan düşen adama helikopterli ambulans hastaneye taşıdı

Olay, öğle saatlerinde Tillo ilçesine bağlı Kargacık mezrasında meydana geldi. Menengiç toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Cesim Efe, yaralandı. Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine, sağlık, AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Arazinin engebeli olması nedeniyle zor ulaşılan Efe için Sağlık Bakanlığı’ndan ambulans helikopter istendi. Diyarbakır’dan kalkan ambulans helikopter engebeli araziye indi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Cesim Efe, Diyarbakır’a sevk edildi. Efe’nin sırt kemiklerinde kırıkların olduğu, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

GÜNCEL HABERLER

Bakan Bayraktar'dan elektrik ve doğalgaz zammı açıklaması

Bakan Bayraktar'dan elektrik ve doğalgaz zammı açıklaması

Erdoğan 'Soykırımın gölgesinde geçen 1 yıl' panosunu inceledi

Erdoğan 'Soykırımın gölgesinde geçen 1 yıl' panosunu inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü