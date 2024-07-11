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Afyonkarahisar'da 4.4 büyüklüğünde deprem!

Afyonkarahisar'da saat 06.24'te 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olumsuz bir durum olmadığını açıkladı.

11.07.2024 - 07:04 |
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.24'te Afyonkarahisar'da 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem 6,99 kilometre derinlikte gerçekleşti.

"Herhangi bir olumsuzluk yok"

 Depremden sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Afyonkarahisar’da 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramaları ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda an itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisarda 4.4 büyüklüğünde deprem

 

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