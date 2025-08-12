Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alımı: 28 öğretim üyesi alınacak

Haberin Devamı

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, personel alımı ilanı yayınlayarak üniversite bünyesinde çalıştırılacak 28 öğretim üyesinin alınacağını duyurdu. İşte Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin yayınladığı personel alımı ilanı ile ilgili detaylar:

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve üniversitenin ilgili yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacak.

Genel şartlar ve başvuru koşulları

Yabancı ülke diplomaları: Lisans ve yüksek lisans diplomalarının YÖK, doktora diplomalarının ÜAK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekiyor.

Lisans ve yüksek lisans diplomalarının YÖK, doktora diplomalarının ÜAK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gerekiyor. 657 sayılı kanun: Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları taşıması zorunlu.

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartları taşıması zorunlu. Ön değerlendirme: Başvurular, üniversite tarafından oluşturulacak komisyonca incelenecek, uygun bulunanlar değerlendirmeye alınacak.

Başvurular, üniversite tarafından oluşturulacak komisyonca incelenecek, uygun bulunanlar değerlendirmeye alınacak. Başvuru sınırı: Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabilir.

Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabilir. Kadro derecesi: Adayların başvurdukları kadronun derecesine atanma şartlarını sağlaması gereklidir.

Adayların başvurdukları kadronun derecesine atanma şartlarını sağlaması gereklidir. Başvuru süresi: İlanın Resmî Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde başvuru yapılmalıdır. Başvuru evrakları iade edilmeyecek.

İlanın Resmî Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde başvuru yapılmalıdır. Başvuru evrakları iade edilmeyecek. Başvuru yöntemi: Başvurular, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı'na şahsen (08:30 – 17:00 saatleri arasında) yapılacak. Süresi geçen veya eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecek.

Başvurular, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı'na şahsen (08:30 – 17:00 saatleri arasında) yapılacak. Süresi geçen veya eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecek. Atama iptali: Başvuru sonrasında şartları taşımadığı anlaşılan adayların atamaları yapılmayacak veya iptal edilecek.

Branşlar ve aranan şartlar

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin personel alımı için kabul ettiği branşlar ve aranan şartlar şöyle: