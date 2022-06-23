Afet kriminal inceleme birimi İnterpol’e parmak ısırttı

İnterpol Fransa’daki merkezi Lyon’da 31’inci Afet Mağdurlarını Kimliklendirme Konferansı düzenledi. Bugün sonlanacak konferansa Türkiye’den ABD’ye, İtalya’dan Brezilya’ya Almanya’dan Avustralya’ya kadar 59 üye ülkenin kolluk birimi temsilcileri katıldı.

NEDİR BU AKİ?

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan ve uluslararası arenada Disaster Victim Identification (DVI) olarak bilinen Afet Kriminal İnceleme’nin Türkiye’deki kısa adı AKİ’dir.

AKİ’nin ilgi alanı özetle deprem, sel, yangın, çığ, toprak kayması ve benzeri doğal afetlerdir. Bunun yanı sıra uçak, tren, metro ve maden gibi kazaların yanı sıra büyük çaplı patlamalarda da harekete geçer. AKİ biriminin amacı afet bölgesinde hayatını kaybeden afetzedelerin kimliğini ve ölüm nedenini tam tespit etmektir. Bölgede yapılan saha çalışmalarında elde edilen veriler hem afetzedenin yakınları hem de ilgili birimlerle paylaşılmaktadır.

Türkiye şüphesiz bir doğal afet ülkesidir. Bu bilinçle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatı doğrultusunda Kriminal Daire Başkanlığı içerisinde kurulan AKİ, özellikle Elazığ Depremi, Sakarya Hendek’teki patlama, İzmir Depremi, Akdeniz bölgesindeki yangınlar ve Kastamonu Bozkurt’taki sel felaketlerinde etkin bir şekilde çalıştı. Yine bu kapsamda Afet olaylarında Kriminal İnceleme araçları ile birlikte enteğre olarak çalışmaya başlayan Olay Yeri İnceleme araçları da görevine başladı.

İNTERPOL’DEN TÜRK AKİ’SİNE ÖVGÜ

Konferansta Türkiye’deki Afet Kriminal İnceleme faaliyetlerini inceleyen bir çok ülkenin temsilcisi şaşkındı. Henüz üç yıllık mazisi olan Türk AKİ’sinin Bilim ve teknolojiyi etkin kullanması yerli araç, gereç ve bilişim sistemleri kullanılarak verimli ve etkili çalışmalar sergilemesi büyük övgü topladı. Özellikle Afet sonrası yaşanabilecek suç olaylarına ilişkin de saha da etkin ve verimli bir çalışma sergileyerek soruşturmacı birimlere de destek verme özelliği gösteren Türk AKİ'siyle bir çok ülke ortak tatbikatlar gerçekleşmek için temasa geçti.

İNTERPOL’ÜN EN BÜYÜK İŞ ORTAĞI KRİMİNAL

Kriminal Daire Başkanlığı İnterpol’de sadece Afet Kriminal İnceleme’deki kimliklendirme çalışmalarıyla etkin değil. Suç işledikten sonra Türkiye’ye ya da Türkiye üzerinden kaçan faillerin yakalanmasında da büyük rol üstleniyor. Öyle ki üye ülkeler tarafından Türkiye’ye gönderilen parmak izleri ve benzeri deliller Kriminal laboratuvarlarında şüphelilerle eşleştiriliyor.

VERİ ENTEGRASYONU İNTERPOL’E DE YARADI



Biizat İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun öncülüğünde gerçekleştirilen parmak izi, balistik, DNA veri entegrasyonları İnterpol’ün de aradığı bir çok failin yakalanmasını sağladı. Sadece son iki yılda 69 ayrı üye ülkenin mahkemelerinden 1775 şüphelinin kimlik tespiti, parmak izi ve fotoğraf verisi talep edildi. Entegrasyon sayesinde bu kişilerden 1339'u yakalandı.

İNTERPOL’ÜN ARADIĞI TERÖRİSTLER

Tespitler sonrası yakalanan şahıslardan 1335'i cinayet, cinsel suçlar, organize suç örgütü, sahtecilik, dolandırıcılık ve uyuşturucu gibi asayiş suçlarından uluslar arası çapta aranıyordu. Geriye kalan 331 şüpheliyse İnterpol ülkelerince terör suçlamasıyla aranmaktaydı.