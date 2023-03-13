AFAD’dan vatandaşlara kuvvetli yağış uyarısı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), beklenen kuvvetli yağış nedeniyle Mardinlilere yaşanabilecek sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.
13.03.2023 - 21:28 | | İHA
Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan "Mardin'de kuvvetli sağanak yağış" açıklamasının ardından AFAD, cep telefonu kullanıcılarına SMS yoluyla uyarıda bulundu. Gönderilen SMS mesajında, “Meteorolojiye göre yarın Mardin’de kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.